В российском городе выставили на продажу пятиметровый торговый центр

В Барнауле продается здание торгового центра, которое возвели в проходе между двумя домами, — ширина постройки составляет максимум пять метров. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Здание на проспекте Ленина построили около 20 лет назад. Собственник выставил за него цену в 90 миллионов рублей.

Торговый центр высотой в четыре этажа (пятый этаж — технический) оснащен всеми вентиляцией, кондиционированием, охранно-пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Помещения в ТЦ до объявления о продаже сдавались в аренду.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области за 85,2 миллиона рублей продаются несколько объектов недостроенной атомной станции.

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