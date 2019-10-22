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Въехавший в переход московского метро водитель автобуса отпущен из СИЗО

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Виктор Тихонов (справа)

Дело водителя автобуса, въехавшего в подземный переход станции метро «Славянский бульвар», отправлено на пересмотр. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, приговор Виктору Тихонову, которого в декабре 2018 года приговорили к четырем годам колонии общего режима, отменен, дело направлено на новое рассмотрение. Мужчину освободили из СИЗО.

В результате аварии погибли четыре человека, а 10 получили ранения. Водитель не признал вину, заявив, что в день инцидента в 2017 году автобус был неисправен.

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