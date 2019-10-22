Иностранцы засмеяли бой «Рук-базук» с Монголом

Британские пользователи отреагировали на бой между видеоблогером Олегом Монголом и шоуменом Кириллом Терешиным, известным как «Руки-базуки», прошедший по альтернативным правилам ММА. Свои комментарии юзеры оставили на Facebook-странице сайта SPORTbible.

Комментарии пользователей касались в основном Терешина. Andy Golding пошутил, что парню «наверняка тяжко носить покупки своей матери», а Michael Gaskell отметил, что ждал, «когда его руки сдуются» во время боя.

Многие были недовольно тем, что «Руки-базуки» в статье сайта назвали бодибилдером, посчитав это оскорблением других спортсменов, которые не используют синтол для накачивания бицепсов. «Позор тебе, SPORTbible, что называешь его "бодибилдером". Он же просто очередной фрик», — написал Karsten Rasmussen.

«Он и вправду думал получить преимущество в бою с помощью этих нелепых штук на месте бицепсов? Если так, то он заслужил трепку», — заметил Nicholas Shaw. Пользователь Arsyad Maulana Rahmat удивился, что Терешин смог продержаться против Монгола целых три минуты. Были и те, кто вспомнил иностранное прозвище Терешина — Папай, из-за схожести формы его рук с конечностями персонажа мультфильма.

Запись поединка появилась на YouTube 19 октября. Монгол одержал победу, применив против Терешина удушающий прием локтем. Видео уже набрало более двух миллионов просмотров.

Терешин прославился из-за регулярного участия в телешоу, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые после синтоловых инъекций. Монгол — фрик-блогер из Хакасии. В роликах он выпивает алкогольные напитки, ссорится или дерется со своими коллегами Безумным Пашкой и Дикой Иришкой. «Руки-базуки» и Монгол участвовали в передаче «Давай поженимся» на Первом канале.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!