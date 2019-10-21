Олег Монгол и «Руки-базуки» сразились в бою по правилам ММА

Видеоблогер Олег Монгол и россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», сразились в бою по правилам ММА. Запись поединка опубликована на YouTube-канале Монгола.

Бой проходил в Абакане. Монгол победил, применив против Терешина удушающий прием локтем.

За сутки видео набрало более полутора миллионов просмотров. «Я как и обещал что размажу этого Руки Крюки так и сделал!» — написал Монгол (орфография и пунктуация сохранены).

Кирилл Терешин прославился несколько лет назад после участия в телеэфирах, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций. Олег Монгол — фрик-блогер из Хакасии, на его Instagram подписаны почти 700 тысяч человек. В своих видео он употребляет алкоголь, ссорится или дерется со своими коллегами Безумным Пашкой и Дикой Иришкой.

И «Руки-базуки», и Монгол участвовали в передаче «Давай поженимся» на Первом канале, где искали свою любовь.

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