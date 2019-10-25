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Опровергнуто устоявшееся представление об эволюции

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Международная группа ученых обнаружила в России останки одного из самых ранних четвероногих животных, которое изменяет представления об эволюции сухопутных организмов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Возраст ископаемого Parmastega aelidae достигает 372 миллионов лет. Окаменевшие кости были найдены в отложениях известняка сосногорской формации (Коми). Ученые обнаружили более 100 фрагментов, которые были объединены в самую полную на сегодняшний день реконструкцию раннего четвероногого, или тетрапода.

Как и другие четвероногие девонского периода (палеозойская эра), пармастега по форме напоминала крокодила, однако ее глаза были приподняты, а изгиб ротовой области создавал «усмехающийся» оскал. Животное обладало боковыми линиями, которые обычно имеются у рыб и являются органами чувств, обнаруживающими вибрации в воде. У пармастеги они располагались на нижней челюсти и по бокам морды.

По словам ученых, плечевой пояс пармастеги имел хрящи, также из хрящей могли состоять ее позвоночник и конечности. Это указывает на то, что животное, вероятно, никогда не выходило из воды, несмотря на то, что было четвероногим.

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