Британия уничтожит выпущенные в честь Brexit монеты

Великобритании придется уничтожить сотни тысяч монет достоинством 50 пенсов, выпущенных к дате выхода королевства из Евросоюза. Такое решение принято в связи с тем, что на монетах указана дата Brexit, передает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Изначально планировалось выпустить миллионы таких монет, но на прошлой неделе производство остановили, так как стало понятно, что ожидается очередная отсрочка.

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Предполагалось, что в обращение монеты поступят 31 октября — в день выхода Великобритании из ЕС. Однако 28 октября премьер-министр страны Борис Джонсон согласился с предложением Евросоюза отложить Brexit до 31 января 2020 года.

В материале отмечается, что Великобритания хотела выпустить памятную монету и к первой запланированной дате выхода — 29 марта 2019 года. В казначействе подтвердили, что не откажутся от идеи и к следующему сроку.

На этой неделе Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза. Это решение поддержали все 27 стран объединения. Перед этим британский парламент отказался рассматривать в срочном порядке график выхода, а еще ранее депутаты проголосовали за то, чтобы запросить у Евросоюза новую отсрочку.

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