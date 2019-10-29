Поддержавший националистов глава МВД Украины высказался о мире с Россией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков усомнился в том, что Киев сможет путем двусторонних переговоров достичь мира с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

По его мнению, Украина вряд ли сумеет добиться хорошего мира с Россией, однако пробовать вести переговорный процесс Киеву следует. «Мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегически войну», — заявил Аваков. При этом он отметил, что при наличии альтернативных вариантов налаживания российско-украинских отношений, ими стоит воспользоваться, «не переходя "красные линии"».

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В то же время, выступая на форуме в Мариуполе, Аваков заявил, что не уйдет в отставку с поста министра внутренних дел, передает «РБК-Украина». По словам политика, он покинет свой пост только в том случае, если почувствует, что не приносит пользы, или обнаружит несоответствие своих принципов ситуации на Украине. «Я разделяю призывы пассионарной части [украинцев] от реального положения [дел]. Я не сахарный, не растаю», — заявил Аваков.

Ранее Аваков поддержал присутствие на линии соприкосновения в Донбассе представителей ультраправой партии «Национальный корпус» и ветеранов-добровольцев, которые пытаются сорвать отвод украинских войск. 28 октября он также заступился за бойцов из подразделения «Азов», которое в США хотят внести в список террористических организаций.

28 сентября под офисом президента Украины прошла массовая акция, участники которой потребовали отставки Авакова с поста главы МВД Украины. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает решение оставить Авакова на посту руководителя ведомства самым сложным при формировании Кабинета министров.

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