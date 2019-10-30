Запущен проект об истории электронной музыки «Планетроника»

Сервис «Яндекс.Музыка» запустил подкаст «Планетроника» об истории электронной музыки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект, состоящий из 22 эпизодов, был создан совместно с электронным музыкантом, журналистом и преподавателем Ником Завриевым. Из него слушатели узнают, где зародилось техно, какого жанра музыкальная заставка к сериалу «Очень странные дела» и почему появление советской поп-музыки многим обязано диско. Подкаст доступен на сайте проекта, а также на «Яндекс.Музыке».

«У электроники свой мир. В нем между хардкором, под который танцуют футбольные фанаты в Роттердаме, и арт-инсталляцией в музее современного искусства Кельна — одно рукопожатие. Проект "Яндекс.Музыки" не столько рассказывает, на какие подвиды делится хаус и как отличить на слух джангл от биг-бита, сколько исследует, как и почему одно выросло из другого, и показывает, как тот или иной жанр развивался во времени», — рассказал Ник Завриев.

Эпизоды будут выходить еженедельно, причем каждый будет привязан к городу, который принято считать местом зарождения конкретного поджанра. В настоящее время на сайте доступны первые пять выпусков.

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