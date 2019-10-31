Двукратный олимпийский чемпион возглавил Ночную хоккейную лигу

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов стал генеральным директором Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» (НХЛ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в НХЛ.

Решение об этом было единогласно принято 31 октября 2019 года членами Президиума Фонда НХЛ. Касатонов входит в состав правления организации (с 2011 года) и Совета легенд (с 2017 года). В должности генерального директора он займется реализацией стратегии развития лиги, взаимодействием со спортивными федерациями и профильными министерствами, а также повышением эффективности проектов в области популяризация хоккея в стране.

На посту гендиректора Касатонов сменил возглавлявшего организацию с 2016 года Игоря Бахмутова, который продолжит свою деятельность в Федерации хоккея России. Он займется работой, связанной с подготовкой сборной России к международным турнирам.

«Для меня это большая честь и ответственность — стать руководителем такого масштабного проекта, — прокомментировал свое назначение Алексей Касатонов. — У нашей страны есть богатый опыт развития массового спорта, и я очень рад, что сегодня эти традиции возрождаются. За последние годы НХЛ сделала немало для популяризации и развития любительского хоккея, и я намерен применить весь мой опыт, все накопленные за долгие годы знания для того, чтобы еще больше раскрыть неисчерпаемый потенциал самого народного вида спорта России».

Старший вице-президент компании «Норникель», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги, председатель Президиума Фонда «НХЛ» Сергей Батехин, поздравив Касатонова с назначением, отметил, что НХЛ сейчас выходит на новый этап развития и с каждым сезоном выводит все больше любительских команд со всей страны. «Компания "Норникель" известна своей поддержкой большого спорта, и НХЛ важна для нас не только в плане развития любительского хоккея даже на самых удаленных территориях, но и как инструмент поддержки всего отечественного спорта, — отметил Батехин. — Уверен, что такая легенда, как Алексей Касатонов сможет придать новый импульс деятельности НХЛ».

НХЛ существует с 2011 года. Это проект, который способствует популяризации хоккея и развитию любительского спорта в стране. Победитель турнира получает Кубок Крутова и грант на строительство ледового катка в своем городе. Генеральным партнером лиги выступает компания «Норникель».

Управленческие качества Катасонова отметил Павел Буре, член попечительского совета НХЛ, чемпион мира, призер Олимпийских игр, член Зала хоккейной славы: «Я знаю Алексея Касатонова не только как великолепного мастера на льду, но и опытного управленца с современным подходом. НХЛ с каждым годом становится все более востребованной, уверен, Касатонов сможет вывести ее на новый уровень».

В составе сборной СССР Катасонов дважды выигрывал золотые медали Олимпийских игр, пять раз становился чемпионом мира. Он также стал обладателем Кубка Канады в 1981-м.

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