Игрок НБА провел сопернику удушающий прием и заставил его сдаться во время матча

Форвард «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс провел удушающий прием против центрового «Миннесота Тимбервулвс» Карла-Энтони Таунса во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Видео опубликовано на YouTube-канале ESPN.

Таунс в конце третьей четверти подрался с Джоэлом Эмбиидом из «Филадельфии». Их стычка спровоцировала массовую потасовку, участие в которой среди прочих принял Симмонс. Когда Таунса удалось оттащить от Эмбиида, Симмонс навалился на игрока «Миннесоты» и схватил его за шею сзади. Таунсу пришлось постучать об пол, чтобы соперник его отпустил.

В итоге с площадки были удалены только Эмбиид и Таунс. Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счетом 117:95.

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