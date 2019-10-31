Игрок НБА похоронил вторую сестру и раскаялся

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Реджи Буллок сообщил о гибели своей второй сестры. Пост он опубликовал в Instagram.

Как уточняет ESPN, 22-летняя Кейоша Мур была застрелена 28 октября в Балтиморе. Она получила ранение в грудь во время перестрелки, в результате которой три человека были смертельно ранены. Буллок вспомнил о гибели еще одной сестры и написал, что дважды не сумел исполнить роль настоящего брата.

«Мне так жаль, сестренки. Я сделаю все, чтобы сохранить нашу семью», — заявил баскетболист. Также он пообещал, что сделает все, чтобы найти убийц.

В 2014 году была убита сестра Буллока Мия Хендерсон. Девушку зарезали в том же Балтиморе. После смерти Хендерсон баскетболист стал борцом за права ЛГБТ — его сестра была трансгендером.

28-летний Буллок начал профессиональную карьеру в 2013-м, подписав контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». За «Нью-Йорк Никс» он выступает с лета 2019-го.

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