Итальянский гонщик попытался установить скоростной рекорд на лодке и погиб

Итальянский гонщик Фабио Буцци погиб при попытке установить скоростной рекорд на моторной лодке. Трагедия произошла неподалеку от Венеции, пишет «Би-би-си».

На борту вместе с 76-летним спортсменом находились еще четыре человека, лишь одному из них удалось выжить. Судно под управлением Буцци разогналось до 148 километров в час и врезалось в искусственную плотину. Спортсмены пытались за рекордное время добраться из Монте-Карло в Венецию.

Буцци начал гоночную карьеру более 40 лет назад и за это время стал десятикратным чемпионом мира. В сентябре 2019-го он побил собственный рекорд скорости для дизельных скоростных катеров, разогнавшись до 277,515 километра в час.

В августе во время тренировки в Енисее утонул рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак. Спортсмену было 64 года.

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