231-сантиметровый баскетболист ударился о низкий потолок и получил травму головы

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Тако Фолл получил травму, ударившись головой о потолок. Об этом сообщает Masslive.

Фолл, рост которого составляет 231 сантиметр, мыл руки после занятия и не заметил вывеску «низкий потолок». Он ударился головой, однако не придал этому значения и отправился на тренировку команды в бассейн. На следующее утро Фолл встал и почувствовал себя плохо.

Спортсмена отправили в больницу с подозрением на сотрясение. Отмечается, что он в скором времени должен вернуться в строй. Игрок уже ездил с командой на матч в Филадельфию, однако на площадке не появился. «Бостон» в этой встрече потерпел поражение.

23-летний Фолл подписал профессиональный контракт c «Бостоном» летом 2019 года. В настоящий момент он является самым высоким баскетболистом, выступающим в НБА.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



