Интерьер самолета клуба НБА привел болельщиков в замешательство

houseofhighlights / Instagram

Необычный интерьер самолета клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» удивил болельщиков. Видео появилось в Instagram-аккаунте houseofhighlights.

«Это невероятный самолет», — гласит подпись к видео, на котором показан роскошный салон клубного лайнера «Пэйсерс». На борту есть собственный бар, каждое место оборудовано подставкой для ног, а проходы расширены.

«Это, вообще, самолет?» — удивился один из пользователей. «Да у них же там огромная гостиная и ресторан», — отметил другой. «Самолет роскошный, но он все равно не поможет им выиграть чемпионство», — заключил третий.

В прошлом сезоне НБА «Индиана» заняла пятое место в таблице Восточной конференции. В плей-офф команда завершила борьбу в первом раунде, в четырех матчах уступив «Бостон Селтикс».

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