Вернувшийся в Россию чемпион НБА указал на ошибку американских врачей

Баскетболист «Химок» Тимофей Мозгов рассказал, что американские врачи неправильно лечили его травмированное колено. Слова спортсмена передает ТАСС.

Мозгов отметил, что процесс восстановления, из-за которого он пропустил весь прошлый сезон, не такой быстрый, однако прогресс все же наблюдается. «Я не хочу наговаривать на американских докторов, но лечили меня не совсем правильно», — заметил баскетболист. Он также рассказал, что ничего «жуткого или страшного» с его коленом не случилось, однако травма оказалась запущена.

31 июля Мозгов подписал контракт с «Химками». Последним клубом Мозгова был «Орландо Мэджик», в начале июля расторгший с ним контракт. Российского баскетболиста обменяли из «Шарлотт Хорнетс». Ни за одну из команд он так и не сыграл. Последний раз центровой выходил на паркет в апреле 2018 года, тогда он выступал за «Бруклин Нетс».

В 2016 году Мозгов и другой центровой Александр Каун в составе «Кливленд Кавальерс» стали первыми в истории российскими чемпионами НБА. Мозгов выступает за сборную России с 2009 года. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2011 и обладателем бронзовой медали Олимпиады-2012.

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