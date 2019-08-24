Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет

Сборная США по баскетболу уступила Австралии в товарищеском матче со счетом 98:94. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это была вторая встреча между командами в рамках подготовки к Кубку мира-2019. В первом матче сильнее оказались американцы. В этой встрече не принимали участия игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Кубок мира пройдет в Китае. Турнир стартует 31 августа. В первом матче сборная США сыграет с Чехией. Сборная России также принимает участие в турнире. Отечественная команда в стартовом матче сыграет со сборной Нигерии.

Сборная США проиграла впервые с 2006 года. Тогда американские баскетболисты уступили грекам в полуфинале чемпионата мира. Беспроигрышная серия американцев насчитывала 78 игр.

Сборная США — самая титулованная команда в мире. Американцы 15 раз становились победителями олимпийского турнира. Пять раз выигрывали чемпионат мира.

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