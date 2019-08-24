Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Кёльн
Кёльн
Матч окончен
1:3
Боруссия Д
Дортмунд
Германия - Бундеслига • 2-й тур
Астон Вилла
Бирмингем
Матч окончен
2:0
Эвертон
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 3-й тур
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Сегодня
Начало в 17:00 (МСК)
Кристал Пэлас
Лондон
Англия - Премьер-лига • 3-й тур
Краснодар
Краснодар
Сегодня
Начало в 19:00 (МСК)
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 7-й тур
Шальке-04
Гельзенкирхен
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Бавария
Мюнхен
Германия - Бундеслига • 2-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Арсенал
Лондон
Англия - Премьер-лига • 3-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Завтра
Начало в 18:30 (МСК)
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Англия - Премьер-лига • 3-й тур
Крылья Советов
Самара
Завтра
Начало в 19:00 (МСК)
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 7-й тур
Последние новости
Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками
Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане
Протаранившего толпу в Петербурге водителя BMW выпустили из-под стражи
Дефицит инсулина в России опровергли
Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
В Чечне назвали седан из кортежа Путина слишком дорогим для Рамзана Кадырова
В Германии потребовали удалить сайт с врагами Украины «Миротворец»
В России ответили на обещания Киева поднять украинский флаг над Владивостоком
Новости партнеров

Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет

Перейти в «Мою Ленту»

Сборная США по баскетболу уступила Австралии в товарищеском матче со счетом 98:94. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это была вторая встреча между командами в рамках подготовки к Кубку мира-2019. В первом матче сильнее оказались американцы. В этой встрече не принимали участия игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Кубок мира пройдет в Китае. Турнир стартует 31 августа. В первом матче сборная США сыграет с Чехией. Сборная России также принимает участие в турнире. Отечественная команда в стартовом матче сыграет со сборной Нигерии.

Сборная США проиграла впервые с 2006 года. Тогда американские баскетболисты уступили грекам в полуфинале чемпионата мира. Беспроигрышная серия американцев насчитывала 78 игр.

Сборная США — самая титулованная команда в мире. Американцы 15 раз становились победителями олимпийского турнира. Пять раз выигрывали чемпионат мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Баскетболист рассказал о сдаче допинг-теста c накладными гениталиями
Раскрыта правда о победе советской сборной в баскетбольном финале ОИ-1972
Баскетболистка сборной России рассказала о страхе американок перед ее командой
Другие материалы рубрики
Спорт00:04Сегодня

«Я не хочу терять праздник!»

Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
11:59Сегодня

Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость

10:30Сегодня

Мэтью Макконахи обзавелся футбольным клубом

08:53Сегодня

Месси расстроился из-за Неймара

Спорт00:0721 августа

«Может, ему стоило руку отрубить?»

Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
23:5723 августа

Самый дорогой игрок в истории клуба помог новичку АПЛ одержать первую победу

23:3923 августа

Сборную Китая усилят иностранцами ради чемпионата мира-2022

22:4223 августа

«Манчестер Сити» поддержал ЛГБТ новой формой

СпортПартнерский материал

«Люблю то, что связано с преодолением»

Этот россиянин был лучшим биатлонистом мира. Теперь он спускается в вулканы и лезет в горы
21:5123 августа

Тренера сборной России по волейболу наказали за расистский жест

21:1423 августа

Проданный за бесценок игрок «Зенита» собрался восстановить справедливость

19:3823 августа

В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин

Россия
Власти озаботились птицами после аварийной посадки A321 в поле
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
«В болоте сидим, чтоб не поджариться»
Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
Беглов наградил победителей конкурса «Мой город — мои возможности»
Конфликт с цыганами привел к волнениям в российском селе
Массовая драка, поножовщина и ОМОН: что происходит в Кузбассе
Посетители «Тавриды — АРТ» увидели алые паруса и «Нашествие»
Все материалы
Мир
Бывший советник Трампа усомнился в психическом здоровье президента 
«Там можно найти пришельцев»
 
Северная Корея седьмой раз за месяц запустила ракеты в Японское море
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
США решили вернуться в Гренландию
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
В США умер первый вейпер
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве пообещали поднять флаг Украины над Владивостоком
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Савченко увидела начало украинизации России
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
США захотели сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Все материалы
Экономика
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Трамп еще больнее ударил по Китаю
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Американские компании призвали уйти из Китая
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
Tesla созналась в халатности
Все материалы
Силовые структуры
Российский депутат объяснил убийство жены
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Двух полицейских арестовали за изнасилование задержанной девушки
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве доставщик пиццы устроил гонки с восемью экипажами ДПС
Семен ЕрмолинскийБеглецы на миллион
Это самые опасные преступники России. За их поимку государство платит большие деньги
Майор полиции отправил в кому российского подростка
Все материалы
Наука и техника
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
АПЛ «Тула» и «Юрий Долгорукий» одновременно выстрелили МБР
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
«Союз-2.1а» с FEDOR не смог пристыковаться к МКС
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Обнаружены загадочные останки с необычными черепами
Все материалы
Спорт
Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость
Евгений КузнецовХоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
Нападающий сборной России попал на видео с белым порошком
Мэтью Макконахи обзавелся футбольным клубом
В ожидании перестрелки
На что поставить деньги в третьем туре АПЛ
Месси расстроился из-за Неймара
Все материалы
Культура
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Hercules &amp; Love AffairХимия и алхимия
Омолаживающее техно, психоделические ритмы и жесткий эйсид: зачем идти на Gate
Умер актер Карло Делле Пьяне
Выставка «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
Партнерский материал
Всем на зависть
Эти картины стоят миллионы. Они должны были принадлежать французам, но достались русским
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
«Свобода, равенство и братство — но не для всех»
Режиссер «Малышки зомби» о Франции, Гаити и рифме между рабством и вуду
Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить...»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина лизнул чужое мороженое и был объявлен в розыск
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Репост видео с оружием обернулся для школьника арестом
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Телешоу о поиске бывших любовников назвали кошмаром за преследования людей
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Малышеву затравили за видео с женщиной-эпилептиком
Все материалы
Ценности
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Найден простой способ похудеть без диеты
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Созданы духи из человеческого пота
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Живот 46-летней бывшей супермодели взволновал поклонников
Все материалы
Путешествия
12-летний ребенок утонул в детском лагере
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Москвичей научат «счастью по-фински»
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Пара купила билеты через соцсеть и лишилась перелетов на всю жизнь
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Найден способ превратить места экономкласса в кровати
Все материалы
Из жизни
Женщина подала на развод со слишком хорошим мужем
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Кот помог женщине найти заначку мужа
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Пенсионерка умерла из-за разбитого грабителями сердца
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Сестра убила укусившую брата змею и пустила ее на ремень
Все материалы
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Забытый и странный автомобиль Maserati
Кто так вольно обошелся со стилем прославленной марки?
Найдено «кладбище» из тысяч бракованных Mercedes-Benz
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
Стали известны цены на «путинский» седан Aurus
Все материалы
Дом
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россиянам посоветовали подождать с ипотекой
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Москвичи потянулись прочь из города
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы