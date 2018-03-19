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Раскрыта правда о победе советской сборной в баскетбольном финале ОИ-1972

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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, работавший во время Олимпийских игр 1972 года судьей-хронометристом, раскрыл подробности победы советской сборной по баскетболу над национальной командой США. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

Блаттер рассказал, что перед победным броском Александра Белова оставалось не три секунды, а одна. «Пусть и всего одна, но игру нельзя считать завершенной. Вопрос решался генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Уильямом Джонсом. Он решил сыграть три секунды, потому что одной секундой возобновить матч невозможно», — вспомнил спортивный чиновник.

По словам бывшего президента ФИФА, техник перевел часы, так что на секундомере остались недоигранными три секунды. «Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли. В результате русские выиграли с преимуществом в одно очко», — добавил он.

В финале Олимпиады 1972 года в Мюнхене сборная СССР обыграла команду США со счетом 51:50. Победу советской команде на последних секундах игры принес Александр Белов, забросивший мяч в корзину после паса Ивана Едешко через всю площадку.

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