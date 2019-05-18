Баскетболист рассказал о сдаче допинг-теста c накладными гениталиями

Американский баскетболист Ламар Одом рассказал о том, как он обманул допинг-офицеров в преддверии Олимпиады-2004. Об этом сообщает PEOPLE.com.

Баскетболиста пригласили в олимпийскую сборную США. Однако, для попадания в команду он должен был пройти тест на применение запрещенных препаратов. «У меня не было шанса пройти тестирование. Тем летом я регулярно употреблял марихуану», — вспоминает баскетболист. Чтобы попасть в сборную, Одом решился на обман. Он сдал пробу мочи с использованием накладного пениса.

На олимпийском турнире по баскетболу золото взяли аргентинцы, итальянцы выиграли серебро. Сборная США получила третье место.

Одом известен по выступлениям за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Лос-Анджелес Лэйкерс». В составе этой команды он дважды становился чемпионом. Кроме того, на его счету золото на чемпионате мира в 2010-м.

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