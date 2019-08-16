Прохоров продал клуб НБА

Российский бизнесмен Михаил Прохоров достиг соглашения о продаже 51 процента акций клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Бруклин Нетс» китайскому предпринимателю Джозефу Цаю. Об этом сообщается на сайте «Бруклина».

Сооснователь корпорации Alibaba стал единоличным владельцем клуба: первые 49 процентов акций он выкупил в апреле 2018 года. Также Прохоров продал домашнюю площадку «Нетс», арену Barclays Center в Нью-Йорке. Сумма сделки не разглашается, однако источник Bloomberg сообщал, что Цай заплатит за клуб и стадион в общей сложности около 3,5 миллиарда долларов.

Прохоров приобрел контрольный пакет акцией «Нетс» в 2009 году, а в 2015-м купил все акции клуба. О желании российского бизнесмена продать половину ценных бумаг впервые сообщалось в 2017-м.

В 2018 году Прохоров занял второе место в рейтинге россиян с самыми большими доходами. За продажу 49 процентов акций «Бруклина» бизнесмен выручил порядка 1,77 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 9,8 миллиарда долларов, состояние Цая — в 9,4 миллиарда долларов.

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