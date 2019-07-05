Один из богатейших россиян попросил у государства миллиарды

«Интергео», входящее в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, обратилось в правительство за поддержкой в развитии инфраструктуры для проекта производства металлов с целью выпуска аккумуляторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо главы совета директоров ООО «УК "Интергео"» Александра Хлопонина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Интергео» планирует построить Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Туве мощностью по переработке руды в 24 миллиона тонн в год и Кингашский ГОК в Красноярском крае мощностью 20 миллионов тонн в год.

Как указано в документе, реализация «столь масштабного» проекта обойдется в 193,2 миллиарда рублей, из которых 58,8 миллиарда уйдет на строительство автодороги и линий электропередачи.

Отмечено, что высокие затраты на инфраструктуру снижают инвестиционную привлекательность проекта для банков и внешних партнеров. Поэтому Хлопонин предлагает рассмотреть возможность участия государства в финансировании.

По его расчетам, государственные инвестиции окупятся за счет налоговых платежей в течение четырех-пяти лет с момента ввода ГОКов в эксплуатацию. Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэнерго, Минфину и Минпромторгу внести согласованные предложения по этому вопросу.

Владелец «Интергео» Михаил Прохоров занял второе место в рейтинге россиян с самыми большими доходами за 2018 год, подготовленном Forbes. Годом ранее он занимал пятое место, подняться Прохорову удалось, поскольку он выручил порядка 1,77 миллиарда долларов после продажи 49 процентов баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций «Русала».

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