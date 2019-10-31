Отец Нурмагомедова нашел Макгрегору соперника вместо сына

Российский тренер и отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global назвал возможного соперника для ирландца Конора Макгрегора.

Нурмагомедов-старший заявил, что теоретически бой-реванш между Макгрегором и его сыном возможен, однако лучшим соперником для ирландца на данный момент является Ислам Махачев. «Ислам сейчас разрушает все на своем пути. Через бой-два будет в самый раз для Ислама подраться за [чемпионский] пояс», — отметил он.

Отец дагестанского бойца посчитал, что Макгрегору тяжело вернуться в чемпионскую гонку. «Остались шоу, игры, заявления, клоунада. Раньше у него получалось, а теперь его уничтожают», — подытожил он.

Макгрегор неоднократно выражал желание взять реванш у Нурмагомедова. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он уступил российскому бойцу в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Ирландец одержал 21 победу и потерпел четыре поражения в карьере.

Махачев является одним из учеников Нурмагомедова-старшего. В активе 27-летнего россиянина 18 побед и одно поражение в карьере.

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