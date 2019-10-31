Сестра палача «Исламского государства» затерроризировала журналиста

Сестре известного палача запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Конике Дхар (Konika Dhar) предписали не приближаться к журналисту британского издания The Sunday Times Ричарду Кербаджу (Richard Kerbaj) после того, как женщина атаковала его сообщениями с комплиментами, сообщает Daily Mail.

Дхар и Кербадж познакомились, когда журналист брал у нее интервью для документального цикла о семьях террористов. Женщина убеждена, что Кербадж — тот самый мужчина, которого ей предсказала «200-сантиметровая женщина из Непала, одетая во все черное».

32-летняя Дхар отправляла корреспонденту Кербаджу эмодзи с изображением сердца, а также преследовала его бывшую девушку Кэти Гиббонс (Katie Gibbons), которая работает с ним в одном издании.

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Прокурор зачитал несколько сообщений, которые журналист получал от сестры палача: «Красиво выглядишь, Ричард» и «Ты выглядишь восхитительно, Ричард». Сотрудник The Sunday Times попросил ее прекратить ему писать, однако позднее она перешла к неоднократным угрозам в его адрес. Дхар также писала родственникам подруги журналиста, утверждая, что Кербадж — ее супруг, который изменяет ей.

Суд приговорил женщину к году исправительных работ, а также запретил ей приближаться к Керибаджу, его бывшей возлюбленной, их друзьям и родственникам, коллегам по работе.

Ранее колумнист издания The Washington Post Макс Бут (Max Boot) подвергся критике из-за того, что назвал покойного лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади «не трусом». Журналист позднее отредактировал оригинальный материал.

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