Знакомые рассказали о пристрастиях подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду

У подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре 36-летнего Дениса Поздеева последние годы были проблемы с алкоголем и трудоустройством. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали несколько знакомых мужчины.

По словам одного из собеседников издания, четыре года назад Поздеева уволили с работы, с тех пор он не мог никуда устроиться и начал активно пить. «Недавно лежал в психиатрическом отделении. На волне алкоголизма, так сказать, белочку поймал. Ему стало казаться, что за ним бегает какое-то мифическое существо — вроде, минотавр. Попытался покончить с собой», — сказал он, отметив, что у матери подозреваемого также проблемы с алкоголем, и «это генетическое».

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Другой знакомый Поздеева указал, что приступы белой горячки были у него неоднократно. Некоторые перестали с ним общаться из-за пристрастия к спиртному. «Рассказывали, что весь их с ним диалог сводился к тому, что он предлагал выпить или занимал денег», — отметил мужчина. Он добавил, что за два года Поздеев стал сильно хуже выглядеть, «опустился».

Бывший коллега нападавшего Сергей Канев в разговоре с РБК упомянул, что пять лет назад они вместе работали электриками на электростанции. Тогда Поздеев не пил, увлекался футболом и музыкой.

Еще один знакомый описывал Поздеева как спокойного и не агрессивного человека. При этом он был «довольно отстраненным от жизни человеком», не пользовался мобильным телефоном и не любил читать.

Мать подозреваемого рассказывала, что он был одинок, но пил не каждый день, а лишь когда приходили друзья.

31 октября Денис Поздеев с состоянии алкогольного опьянения ворвался в детсад во время тихого часа и зарезал мальчика, который скончался на месте. На допросе задержанный заявил, что убить ребенка ему надо было, чтобы исполнить «заклинание», обещавшее ему «вечную и богатую жизнь».

По факту убийства мальчика заведены уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По двум последним статьям фигурантами проходят охранники детского сада.

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