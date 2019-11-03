Альварес откажется от чемпионского пояса нокаутированного Ковалева

Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, который он завоевал в бою против россиянина Сергея Ковалева. Об этом сообщает ТАСС.

В команде спортсмена агентству сообщили, что он вернется в средний вес. В этой категории Альварес владеет двумя чемпионскими титулами — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Альварес оказался сильнее Ковалева в поединке, который состоялся в ночь на 3 ноября. В 11-м раунде мексиканец провел серию ударов и нокаутировал соперника. После боя менеджер российского боксера заявил, что он не собирается завершать карьеру и хочет вернуть потерянный пояс WBO.

Ковалев потерпел четвертое поражение в карьере. В активе российского боксера 34 победы, 29 из которых — нокаутом. 29-летний Альварес одержал 53-ю победу. Мексиканец уступал на профессиональном ринге лишь однажды.

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