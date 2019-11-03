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Ковалев нацелился на возвращение титула

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Менеджер российского боксера Сергея Ковалева Эгис Климас рассказал о планах спортсмена после поражения от мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Его слова передает ТАСС.

Представитель 36-летнего россиянина заявил, что Ковалев планирует возвращение титула. «Он не собирается завершать карьеру», — подтвердил Климас

Ранее 3 ноября Ковалев проиграл бой Альваресу, который поднялся на две весовые категории ради титула. Россиянин был нокаутирован в 11-м раунде противостояния.

Ковалев потерпел четвертое поражение в карьере. В активе российского боксера 34 победы, 29 из которых — нокаутом. 29-летний Альварес одержал 53-ю победу. Мексиканец уступал на профессиональном ринге лишь однажды.

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