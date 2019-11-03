Москва ответила на снос и осквернение барельефа Жукову в Одессе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе. Об этом она написала в Facebook.

«Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: "Это Украина. Нам не нужно героев советских"», — написала представитель МИД, добавив, что «продолжатели дела Бандеры и Шухевича» в Одессе научились жечь не только цветы, но и людей.

Представитель МИД выразила удивление, что подобное происходит в стране, где многие герои, ученые и общественные деятели, жившие в Российской империи и СССР, были «выдающимися сынами Украины». «Все смешалось в националистическом угаре», — резюмировала Захарова.

Материалы по теме Бес советского Чем Украина оплатит борьбу Верховной Рады с тоталитарным прошлым

31 октября в Одессе представители ультраправой организации «Национальный корпус» демонтировали барельеф с изображением Жукова. Памятная доска была установлена на здании Приморского районного военкомата. На этом месте планируется установить мемориальную доску украинским военным, погибшим в Донбассе.

Позднее люди стали приносить к этому месту цветы и зажигать свечи в память о полководце. В ответ националисты стали поджигать принесенные горожанами символы памяти, что видно на опубликованных Захаровой кадрах.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовывали города, улицы, демонтировали памятники советским вождям и деятелям. Многие памятники националистические организации сносили без согласования с местными властями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!