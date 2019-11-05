Гол форварда «Лестера» признали лучшим в 11-м туре АПЛ

Нападающий «Лестера» Джейми Варди стал автором лучшего гола в 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард забил второй мяч в матче против «Кристал Пэлас» (2:0) ударом из пределов штрафной после успешной комбинации. В пятерке лучших также оказались голы Джошуа Кинга («Борнмут»), Джона Ландстрема («Шеффилд Юнайтед»), Роберта Снодграсса («Вест Хэм») и Тэмми Абрахама («Челси»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!