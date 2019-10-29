Четыре футболиста «Лестера» попали в сборную тура АПЛ

Четыре футболиста «Лестера» попали в сборную десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В команде недели оказались защитник Бен Чиллуэл, хавбеки Юри Тилеманс и Айосе Перес и нападающий Джейми Варди. В минувшем туре «лисы» со счетом 9:0 на выезде разгромили «Саутгемптон». Последние двое в той игре отметились хет-триками.

Полный состав символической сборной выглядит так:

Вратарь: Бен Фостер («Уотфорд»).

Защитники: Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Джамал Ласселлс («Ньюкасл»), Стив Кук («Борнмут»), Бен Чиллуэл («Лестер»).

Полузащитники: Фабиньо («Ливерпуль»). Кристиан Пулишич («Челси»), Юри Тилеманс, Айосе Перес (оба — «Лестер»).

Нападающий: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер») .

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