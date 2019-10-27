«Арсенал» упустил преимущество в два мяча в лондонском дерби

Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с земляками из «Кристал Пэлас» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, и завершилась со счетом 2:2. Уже к девятой минуте канониры дважды поразили ворота соперника, голами отметились Давид Луис и Сократис Папастатопулос. На 32-й минуте Лука Миливоевич реализовал пенальти и отыграл один мяч. Равенство на 52-й минуте восстановил Джордан Айю.

После десяти туров в активе «Арсенала» 16 очков, команда располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 15-ю очками занимает соседнюю шестую позицию.

В следующем туре «Арсенал» 2 ноября на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном». «Кристал Пэлас» днем позже дома примет «Лестер».

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