Россиянка забила любимого молотком за бесхозяйственность

В Саратовской области суд вынес приговор местной жительнице, убившей своего 63-летнего сожителя из-за того, что тот не смог закрепить гвоздями ручку входной двери в квартиру. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как выяснили следователи, 60-летняя россиянка и ее сожитель в день убийства распивали алкогольные напитки в квартире жилого дома в городе Ершов. В ходе застолья между ними возникла ссора из-за того, что мужчина из-за опьянения и общей слабости не смог прибить ручку входной двери.

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Хозяйка забрала у сожителя молоток, самостоятельно зафиксировала ручку двери, после чего использовала инструмент для нанесения трех ударов по голове мужчины. Спустя некоторое время россиянка завела жертву в санузел, положила в ванну, снова взяла молоток и нанесла им мужчине еще не менее 53 ударов.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте. По итогам рассмотрения дела в суде женщине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее, в октябре, в Санкт-Петербурге задержали женщину, расчленившую своего соседа по коммуналке и катавшуюся с останками на общественном транспорте. 41-летняя россиянка поссорилась с мужчиной, ударила его молотком по голове, а затем добила ногами.

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