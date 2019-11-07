В сети посмеялись над квартирой с портретом Брежнева

В Минске выставили на продажу нестандартно оформленную квартиру. 80-метровое жилое помещение буквально напичкано раритетами советской эпохи, сообщает Onliner.by.

Квартира расположена в пятиэтажном доме 1959 года на улице Раковской в центре Минска. Жилая площадь объекта — 51 квадратный метр, высота потолков — три метра. Лот оценили в нескромные 135 тысяч долларов (8,6 миллиона российских рублей), но пользователей сети он не впечатлил.

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В апартаментах давно не делали ремонт, но критиковали не это, а чрезмерное количество предметов из советского прошлого в интерьере. В квартире есть керосиновая лампа, старая табличка с названием улицы, мебель эпохи застоя, раритетные лампы и холодильники, оригинальный деревянный пол и классические советские ковры. В кухне висит портрет первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

«Такое чувство, что многие вещи просто жалко выкинуть», — отметил в комментариях к описанию квартиры пользователь 20partizan. «Не хватает бюста Сталина и собрания сочинений Ленина», — саркастически заметил ApexChe. «Это квартира, куда сгрузили весь ненужный хлам», — заключил teano.

Около года назад в Минске был обнаружен другой нетипичный объект недвижимости — квартира в хрущевке с портретом Николая II. Комнаты жилища похожи на императорские покои: они декорированы позолотой, хрусталем, коврами и многочисленными статуями. Хозяин расщедрился на винтажную мебель, кожаные диваны, дорогой фарфор и позолоченный ершик в туалете.

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