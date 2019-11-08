Нурмагомедов оправдал свое молчание после слов Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал недавнее выступление ирландца Конора Макгрегора в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Не вижу смысла реагировать на его поведение. Я все уже показал в клетке», — заявил 31-летний боец. Он также добавил, что ирландскому спортсмену необходимо одержать ряд побед, чтобы рассчитывать на второй поединок с ним.

24 октября Макгрегор выступил на пресс-конференции в Москве. В частности, он заявил, что Нурмагомедов «бежит от встречи с ним», назвал россиянина «трусом» и добавил, что данная черта присуща дагестанцам. Это вызвало бурную реакцию со стороны представителей дагестанской диаспоры в Москве. У отеля, где остановился боец, скопились недовольные его словами дагестанцы. За этим последовал инцидент на открытой тренировке спортсмена, когда в его сторону метнули бутылку с жидкостью желтого цвета.

Макгрегор и Нурмагомедов встречались в октагоне в октябре 2018-го на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Нурмагомедов защитил пояс чемпиона организации в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами возникла потасовка с участием бойцов. Конфликт продолжился в социальных сетях. Макгрегор неоднократно оскорблял россиянина в Twitter и выражал желание вновь выйти на бой против него.

В активе Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках по правилам MMA. Он является вторым бойцом UFC в рейтинге без учета весовых категорий.

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