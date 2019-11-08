Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов пообщался с журналистами и зрителями накануне турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.

«В отличие от некоторых парней, которые выносят флаги, я не насилую женщин, не дерусь со стариками. Представляю страну по-своему. Не считаю, что отсутствие флага говорит о том, что я не патриот», — ответил Нурмагомедов. По всей видимости, россиянин имел в виду ирландца Конора Макгрегора, который хотя и выносит в октагон ирландский флаг, но становится участником различных скандалов.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В своем последнем поединке он оказался сильнее американца Дастина Порье. Россиянин является гостем московского турнира UFC 9 ноября.

9 ноября пройдет третий турнир UFC в России. В главном бою вечера сойдутся россиянин Забит Магомедшарипов и американец Келвин Каттар. Также на турнире выступит и российский тяжеловес Александр Волков. Его соперник — американец Грег Харди.

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