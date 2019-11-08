В WADA заговорили о скором решении вопроса об участии России на Олимпиаде

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал возможные санкции в отношении российского спорта на фоне манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Скорее всего, ситуация в этом году будет выяснена: примем конкретные решения и подготовим рекомендации на будущее, в том числе в отношении Олимпиады», — заявил Банька. Новый президент приступит к своим обязанностям в январе 2020-го.

7 ноября стало известно о назначении Баньки. До его вступления в должность обязанности главы будет выполнять Крейг Риди.

WADA продолжает изучение причин несоответствия данных из Московской антидопинговой лаборатории с теми, которыми уже располагали в организации. О возможных манипуляциях данными заговорили в сентябре. Об этом сообщил Джонатан Тейлор — председатель комиссии по соответствию WADA. В связи с возможными нарушениями России вновь предрекли отстранение от Игр — сперва об этом написала британская The Guardian.

Передача данных московской лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в правах осенью 2018 года. Информация была предоставлена WADA в июле 2019-го.

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