Хищник из UFC вызвал на бой россиянина Волкова

Французский и камерунский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну выразил готовность биться с российским тяжеловесом Александром Волковым. Он обратился к россиянину в своем Twitter-аккаунте.

33-летний тяжеловес поздравил Волкова с победой на московском турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Отличная работа! Теперь наша очередь. Но, пожалуйста, не отказывай мне снова», — написал Нганну.

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Африканец предлагал свою кандидатуру перед турниром в Москве после сообщения о том, что первоначальный соперник Волкова бразилец Джуниор дос Сантос снялся с боя. Руководство UFC остановило выбор на американце Греге Харди.

На турнире в Москве 9 ноября Волков одержал победу над Харди единогласным решением судей. В главном бою победил другой россиянин Забит Магомедшарипов, который одолел американца Келвина Кэттера.

Нганну известен под прозвищем Хищник. На его счету победы над бывшими чемпионами UFC Андреем Орловским, Джуниором дос Сантосом и Кейном Веласкесом.

Волков провел шесть поединков под эгидой UFC, одержав пять побед и потерпев одно поражение.

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