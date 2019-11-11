Реакция Гвардиолы на поражение «Манчестер Сити» разошлась на мемы

Пользователи Twitter посмеялись над реакцией главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на поражение от «Ливерпуля» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Гвардиола пытался доказать судьям, что они ошибочно засчитали два гола соперника. В ответ пользователи принялись шутить над эмоциями тренера.

«Моя реакция, когда кто-то спрашивает, какая часть "Истории игрушек" лучшая», «Пеп кричит, обращаясь к небесам, будто бы бога в свидетели взял», «Когда доказываешь в "Пятерочке", что до 23:00 осталось еще две минуты», — описали эпизод юзеры.

10 ноября «Ман Сити» проиграл на выезде «Ливерпулю» со счетом 1:3. Красные возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 34 очка. «Горожане» занимают четвертое место с 25 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «Челси».

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