«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:1 в пользу красных. Мерсисайдцев на шестой минуте дальним ударом вывел вперед Фабиньо. Через семь минут Мохамед Салах замкнул фланговую подачу и удвоил преимущество «Ливерпуля». До крупного счет на 51-й минуте ударом головой довел Садио Мане. На 78-й минуте Бернарду Силва отыграл один мяч.

Благодаря очередной победе «Ливерпуль» набрал 34 очка и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Ближайших преследователей — «Лестер» и «Челси» — команда Юргена Клоппа опережает на восемь очков. В активе «Манчестер Сити» 25 очков, «горожане» находятся на четвертой позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 23 ноября на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Манчетер Сити» в тот же день на своем поле встретится с «Челси».

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