«Манчестер Юнайтед» одержал первую за два месяца домашнюю победу в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Красных дьяволов на 17-й минуте вывел вперед Андреас Перейра. Через две минуты хавбек «чаек» Дэви Проппер срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте Льюис Данк сократил отставание в счете, но в ответной атаке Маркус Рэшфорд вернул МЮ преимущество в два мяча.

«Манчестер Юнайтед» одержал первую домашнюю победу в АПЛ с 14 сентября, набрал 16 очков и вышел на седьмое место в чемпионате. В активе «Брайтона» на одно очко меньше, команда занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 ноября на выезде сыграет с «Шеффилдом». «Брайтон» днем раньше на своем поле примет «Лестер».

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