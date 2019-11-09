Гол лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть «Арсенал»

«Лестер» на своем поле обыграл лондонский «Арсенал» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Лис» на 68-й минуте вывел вперед Джейми Варди, который забил 11-й мяч в сезоне и стал единоличным лидером бомбардирской гонки. Через семь минут форвард сделал передачу на Джеймса Мэддисона, удвоившего преимущество «Лестера».

«Лисы» одержали четвертую победу подряд, набрали 26 очков и вышли на второе место в турнирной таблице. В активе «Арсенала» 17 очков, «канониры» располагаются на шестой позиции.

В следующем туре «Лестер» 23 ноября на выезде сыграет с «Брайтоном». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Саутгемптон».

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