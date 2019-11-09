«Ньюкасл» одержал волевую победу над клубом российского бизнесмена

«Ньюкасл» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 14-й минуте гостей вывел вперед Гарри Уилсон. В концовке первого тайма Деандре Йедлин восстановил равенство, а на 52-й минуте Киран Кларк принес «сорокам» победу.

После 12-ти туров в активе «Ньюкасла» 15 очков, команда располагается на 11-м месте. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, набрал 16 очков и занимает седьмую позицию.

«Ньюкасл» в следующем туре 25 ноября на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Борнмут» двумя днями раньше на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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