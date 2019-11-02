«Вест Хэм» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей

«Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Сороки забили два мяча уже к 22-й минуте. Точными ударами отметились Киран Кларк и Федерико Фернандес. Во втором тайме еще один гол на свой счет записал хавбек «сорок» Джонджо Шелви. В концовке встречи в составе «молотобойцев» отличились Фабиан Бальбуэна и Роберт Снодграсс.

После 11-ти туров в активе «Вест Хэма» 13 очков, команда располагается на 12-м месте в чемпионате. «Ньюкасл» набрал 12 очков и находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Вест Хэм» 9 ноября на выезде сыграет с «Бернли». «Ньюкасл» в тот же день на своем поле примет «Борнмут».

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