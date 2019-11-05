Американский футбольный клуб отпраздновал победу российским мемом

Клуб «Лос-Анджелес Чарджерс» отпраздновал победу над «Грин-Бэй Пэкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) российским мемом «очень плохая музыка». Видео появилось в Twitter команды.

— Los Angeles Chargers (@Chargers) 04 ноября 2019, 00:22

«Лос-Анджелес» выиграл со счетом 26-11. Представители команды наложили на ролик англоязычные субтитры, где герой мема начинает радоваться и танцевать, якобы узнав о результате встречи.

После девяти матчей «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НФЛ, одержав четыре победы и потерпев пять поражений.

В 2017 году бразильский футбольный клуб «Америка Минейро» отметил победу над «Интернасьоналом» этим же мемом. Тогда на русскоязычное видео были наложены португальские субтитры.

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