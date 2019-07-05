Мем с отсылкой к порно поссорил два российских футбольных клуба

Руководство «Ростова» направило жалобу в Российский футбольный союз (РФС) по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков клуба со стороны представителей команды «Чайка». Об этом сообщает ТАСС.

«Ростову» не понравилось, что глава клуба Андрей Чайка назвал фанатов «Ростова» больными людьми и посоветовал им обратиться к психологу. Также в клубе обратили внимание на то, что представители «Чайки» опубликовали во «ВКонтакте» мем в адрес болельщиков «Ростова» с отсылкой к порнографическому фильму (позднее картинка была удалена — прим. «Ленты.ру»).

В конце июня стало известно, что дебютант Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» в предстоящем сезоне будет выступать на «Ростов Арене», которая является домашним стадионом «Ростова». После этого болельщики обеих команд начали выяснять отношения в соцсетях, не желая делить арену друг с другом.

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