«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями. Сообщение опубликовано на странице корпорации в Facebook.

В «Нафтогазе» призвали российскую сторону не бояться украинских коллег. Компания назвала себя «надежной гарантией исполнения обязательств перед европейскими клиентами» для «Газпрома». Публикацию сопроводили хэштегом #ПокажиСвоюСуджу.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пояснил, что компания уже проверила все пограничные газоизмерительные станции, кроме «Суджи». По его словам, «Газпром» предложил провести проверку с 11 по 15 ноября, но затем передумал. Коболев посчитал это подозрительным с учетом того, что через «Суджу» проходит 70 процентов транзитного газа в Европу.

Материалы по теме На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

6 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что заключения нового соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину возможно только при условии взаимного отказа от претензий и прекращения судебных разбирательств.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заметил, что судебные споры никак не помешают «Газпрому» заключить договор с новым оператором газотранспортной системы.

Сейчас долг «Газпрома» Украине с учетом штрафа приблизился к трем миллиардам долларов. Компания не признает его и подала апелляцию. «Нафтогаз» уже выдвинул новый иск на сумму более 12 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!