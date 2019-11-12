Выходка Клоппа перед появлением Гвардиолы рассмешила фанатов

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 12 ноября 2019, 08:58

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп забавно отреагировал на появление наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на встрече тренеров УЕФА и рассмешил пользователей социальных сетей. Видео появилось в Twitter-аккаунте Sky Sports Premier League.

Клопп давал интервью журналистам, рассказывая об отношениях с Гвардиолой, когда тренер «горожан» появился в помещении. В этот момент немецкий специалист убежал от представителей прессы со словами «Пеп Гвардиола уже близко!»

Пользователи оценили шутку тренера. «Клянусь богом, Клопп — самый любимый и самый человечный тренер. Невозможно, чтобы это видео не вызвало улыбки», «Неважно, за какой клуб вы болеете, вы точно должны уважать этого парня. Он легенда», «Человек тренирует великий клуб и продолжает дурачиться. Красавец», — писали юзеры.

10 ноября «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Красные возглавляют турнирную таблицу Английской премьер-лиги, набрав 34 очка. «Горожане» занимают четвертое место с 25 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «Челси».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!