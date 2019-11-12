Сбербанк разберется с долгами Utair

Сбербанк не собирается банкротить Utair и уже согласовал план по реструктуризации задолженности авиакомпании. Такое заявление сделал глава банка Герман Греф, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Планов банкротить перевозчика нет», — указал Греф. На фоне этих новостей акции Utair на Московской бирже выросли более, чем на 190 процентов — до 7,3 рубля за штуку. На пике торгов цена достигала 7,4 рубля, что на 12,5 процентов выше по сравнению с закрытием прошлых торгов.

В настоящее время основным акционером Utair (50,1 процента) является компания «АК-инвест», принадлежащая негосударственному пенсионному фонду «Сургутнефтегаз». Еще 38,8 процента принадлежит правительству Ханты-Мансийского автономного округа, 8,4 процента — Тюменской области.

В начале текущего года сообщалось, что в России на базе Utair может быть образована новая региональная авиакомпания. По информации принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», ее основными акционерами могут стать Сбербанк и ВТБ.

В сентябре 2019-го компания «Флеш лайт капитал» подала в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа заявление о банкротстве авиакомпании Utair из-за неуплаченного долга. Сумма исковых требований составляет 307,8 тысячи рублей.

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