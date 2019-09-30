Utair захотели обанкротить

Компания «Флеш лайт капитал» подала в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа заявление о банкротстве авиакомпании Utair из-за неуплаченного долга. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление зарегистрировано в суде 27 сентября, но информация о нем в картотеке арбитражных дел появилась только сейчас.

Сумма исковых требований составляет 307,8 тысячи рублей. Решение о взыскании этой суммы, а также 2,6 тысячи рублей неустойки и расходов по уплате государственной пошлины в размере 4,6 тысячи рублей было принято Арбитражным судом Тюменской области 2 сентября.

Представители Utair заявили, что из-за небольшой суммы долга риск банкротства отсутствует. Однако «справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства», отметили в компании.

Ранее в сентябре старейшая британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации. Решение принято после того, как не удалось прийти к соглашению между акционерами компании и новыми кредиторами.

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