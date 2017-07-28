Путешествия
 

В России резко сократилось число офисов турагентств

Перейти в «Мою Ленту»

В России за последние три года число офисов турагентств резко сократилось. В городах-миллиониках их количество с 2014 года снизилось в среднем на 18 процентов. В Москве закрылся 21 процент всех офисов. Об этом говорится в исследовании информационного сервиса 2ГИС, проведенного по просьбе «Ленты.ру».

Максимальное количество точек продаж было в июле 2014 года. Тогда в городах-миллиониках их насчитывалось 12 414. К июлю 2017 года их осталось 10 223.

Больше всего офисов закрылось в Омске (почти 30 процентов), в Красноярске (29 процентов) и Ростове-на-Дону (26 процентов). В Санкт-Петербурге перестали работать 14 процентов подобных точек.

При этом, как отмечается в исследовании, за последний год (с июля 2016 года) в четырех из 15 российских миллиоников зафиксирован рост точек продаж туров — в Санкт-Петербурге (2,6 процента), Казани (2,8 процента), Екатеринбурге (3,9 процента) и Воронеже (7,3 процента). В остальных городах тенденция на снижение числа офисов не изменилась.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной такая динамика вполне логична. «На сегодня последним благополучным годом для турбизнеса считается 2013-й. Потом грянул кризис, череда банкротств туроператоров, снижение спроса на отдых за рубежом, сокращение и сворачивание чартерных программ, закрытие двух самых популярных направлений и прочие неприятности. Диапазон потерь в рядах продавцов туров по разным городам — от 10 до 50 процентов», — отметила эксперт.

Тюрина добавила, что особых предпосылок к росту на данный момент нет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СМИ узнали об одобрении мер авиабезопасности в Каире российскими экспертами
Среди выселенных из отеля в Турции туристов оказалось около 70 россиян
Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток
Последние новости
Пакистанского премьера отстранили от власти из-за скандала с «панамским досье»
Названа дата возвращения на ринг отсидевшего за изнасилование Емельяненко
Найдена первая экзолуна
Фанаты Linkin Park захотели создать стену Беннингтона в Москве  
Сенат США отклонил законопроект об отмене части Obamacare
Арабская коалиция сбила летевшую в Мекку йеменскую ракету
В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили об уголовном деле Гульнары Каримовой
Путешествия
Путешествия00:06Сегодня

Ловушка для туриста

Как избежать встречи с аферистами в отпуске
08:48Сегодня

В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами

18:1024 июля

Фестиваль Италии в Москве собрал 75 тысяч гостей

17:2827 июля

Среди выселенных из отеля в Турции туристов оказалось около 70 россиян

Путешествия00:0924 июля
Добро пожаловать в Бурятию!

Байкал, музыка, дацан...

Как влюбиться в Бурятию за три дня
21:2927 июля

В Абхазии разбился прогулочный самолет с тремя россиянами

11:4024 июля

Конюхов вместе с артековцами отправится в крымскую «кругосветку»

15:5427 июля

Старейший в России заповедник начал сбор средств на сохранение Байкала

Путешествия15:0326 июля

Праздник на виноградниках

Гид по фестивалю #ZBFest-2017
16:5327 июля

Британский ресторан затроллил недовольного посетителя «гейским» названием коктейля

15:1727 июля

Из пятизвездочного турецкого отеля выселили несколько сотен туристов

09:5518 июля

В России учредили первую общенациональную премию винных карт

Россия
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
Владимир Путин и Саули НиинистёВстретили по-олавинлиннски
Президента Финляндии на переговорах с Путиным заинтересовала сажа
В России выросло число браков
СМИ назвали количество уехавших из России пилотов
Моя бабушка — патологоанатом
Будни провинциального морга в фотогалерее «Ленты.ру»
Служба спасения утопающих
Как на водоемах Москвы обеспечивают безопасность горожан
«Единая Россия» расскажет о планах развития страны до 2030 года
Все материалы
Мир
Девочка не промах
История 16-летней немки, сбежавшей от семейных проблем в ИГ и ставшей снайпером
Тимофей Бордачев: Им стыд, нам позор
России пора коренным образом изменить структуру отношений с Западом
A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
Пережив «арабскую весну», марокканская монархия вновь оказалась под ударом
Сенат США отклонил законопроект об отмене части Obamacare
Арабская коалиция сбила летевшую в Мекку йеменскую ракету
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Все материалы
Бывший СССР
Беги, Михо, беги!
Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага
Проникшим на латвийскую военную базу россиянам вынесли приговор
Додон возмутился задержанием российских артистов в кишиневском аэропорту
Саакашвили пригрозил Порошенко свержением
Киев ответил на слова итальянского посла о независимом референдуме в Крыму
После мемов с Кейджем казахстанский министр решил дарить чапаны всем гостям
Губернатор Запорожской области заявил о подготовке переворота в регионе
Все материалы
Финансы
Вскрытая угроза
Как беспечность инвесторов ведет мир к новой финансовой катастрофе
Резервы России достигли 415 миллиардов долларов
Владелец «Югры» представил план спасения банка
Альфа-банк и S7 Airlines запустили продажу билетов через блокчейн
Кудрин предрек России долгие годы под санкциями
Россия отложит реализацию части арктических проектов
Снижение бедности в России объяснили «замерзанием» прожиточного минимума
Все материалы
Бизнес
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
Европейский бизнес выступил против новых антироссийских санкций США
«АвтоВАЗ» увеличил экспортные продажи на 76 процентов
Немцы предложили России выход из ситуации с турбинами Siemens
Shell заявила о готовности работать над «Северным потоком-2» с учетом санкций
Все материалы
Силовые структуры
Военно-транспортный самолет Ан-70 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2013 года.Груз-XXI
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Первую партию двигателей для новых Ту-160М2 изготовят до конца 2018 года
Шесть членов неонацистской группировки арестованы по делу о торговле оружием
Суд рассмотрит дело об убийстве мэра подмосковного города 11-летней давности
Перспективный российский вертолетоносец назовут «Севастополем»
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Темник фюрера
Кровожадных нацистов испугал безбашенный инвалид: превью Wolfenstein II
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
Apple прекратила производство двух плееров
Найдена первая экзолуна
Определены потомки создателей первого алфавита планеты
Найдены ближайшие родственники самых живучих существ на Земле
Все материалы
Спорт
Валерий МасловВслед за Стрельцом
Умер уникальный футболист и хоккеист Валерий Маслов
«Свиньи», «кони» и геи
За что болельщики «Зенита» регулярно «травят» своих футболистов
Названа дата возвращения на ринг отсидевшего за изнасилование Емельяненко
Игрок «Краснодара» забил самый «молодой» мяч отечественных клубов в еврокубках
Сын Ривалдо забил дальним ударом в дебютном матче в еврокубках
Сычев рассказал о близости смерти на отдыхе
Россиянин Чупков установил рекорд ЧМ на дистанции 200 метров брассом
Все материалы
Культура
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Лучшие снимки финалистов фотоконкурса «Точка на карте. Память места»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Ханию Фархи похоронят в Казани
Рисунок Трампа продали на аукционе за 30 тысяч долларов
Люк Бессон захотел снять фильм в России
Приехавших в Молдавию российских артистов пообещали депортировать
Все материалы
Интернет и СМИ
Крах империи
Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor
Телеведущую возненавидели за оскорбление «грязного и глупого» Красноярска
«Топай на телевидение, твое место там!»
Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
Блогер-гей признался в сексуальной ориентации на глазах пятилетнего брата
Роскомнадзор назвал число заблокированных ресурсов с запрещенной информацией
Вайнахи рассказали о месяцах преследования женщин за «полуголые» фото в соцсетях
Твит о плавающих у берегов Крыма фекалиях проиллюстрировали снимком Тимати
Все материалы
Ценности
«Некрасивые машины я не покупаю»
Сколько 911-х может позволить себе столичный радиоведущий
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Борису Джонсону подарили легинсы «как у Хью Джекмана»
GlamGlow выпустил маску с ежом и ехидной
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Арабские судостроители отделали яхту хризопразами и аметистами
Скоростной режим
Гоночные и раллийные ретроавтомобили на аукционе Silverstone
Все материалы
Путешествия
Ловушка для туриста
Как избежать встречи с аферистами в отпуске
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
В России резко сократилось число офисов турагентств
В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами
Среди выселенных из отеля в Турции туристов оказалось около 70 россиян
В Абхазии разбился прогулочный самолет с тремя россиянами
Старейший в России заповедник начал сбор средств на сохранение Байкала
Все материалы
Из жизни
«Все говорили, что не хотят драться с геем»
Фотоистория о жизни боксеров-трансгендеров
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Обнаженного и разбрасывающего деньги грабителя банка арестовали в США
Спасенный Памелой Андерсон слон затоптал пытавшегося сделать с ним селфи мужчину
Пластические хирурги выбрали самое привлекательное мужское лицо в мире
Обнаженный мужчина украл пиво из магазина в польских Сувалках
Все материалы
Воровать — так миллион
Длительный тест Ford Kuga: выводы, конкуренты и стоимость владения
Битва трех респектабельных седанов на солярке
BMW 5 серии против Mercedes-Benz E-класса и Jaguar XF
Как стать миллионером
Какую машину надо купить сейчас, запереть в гараже и обогатиться. Через несколько лет
Между нами все кончено!
Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя
В Германии запретили дизельные Porsche Cayenne
Rolls-Royce представил новый полностью алюминиевый Phantom
В России появился новый рамный внедорожник Toyota
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы