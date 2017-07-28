В России резко сократилось число офисов турагентств

В России за последние три года число офисов турагентств резко сократилось. В городах-миллиониках их количество с 2014 года снизилось в среднем на 18 процентов. В Москве закрылся 21 процент всех офисов. Об этом говорится в исследовании информационного сервиса 2ГИС, проведенного по просьбе «Ленты.ру».

Максимальное количество точек продаж было в июле 2014 года. Тогда в городах-миллиониках их насчитывалось 12 414. К июлю 2017 года их осталось 10 223.

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Больше всего офисов закрылось в Омске (почти 30 процентов), в Красноярске (29 процентов) и Ростове-на-Дону (26 процентов). В Санкт-Петербурге перестали работать 14 процентов подобных точек.

При этом, как отмечается в исследовании, за последний год (с июля 2016 года) в четырех из 15 российских миллиоников зафиксирован рост точек продаж туров — в Санкт-Петербурге (2,6 процента), Казани (2,8 процента), Екатеринбурге (3,9 процента) и Воронеже (7,3 процента). В остальных городах тенденция на снижение числа офисов не изменилась.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной такая динамика вполне логична. «На сегодня последним благополучным годом для турбизнеса считается 2013-й. Потом грянул кризис, череда банкротств туроператоров, снижение спроса на отдых за рубежом, сокращение и сворачивание чартерных программ, закрытие двух самых популярных направлений и прочие неприятности. Диапазон потерь в рядах продавцов туров по разным городам — от 10 до 50 процентов», — отметила эксперт.

Тюрина добавила, что особых предпосылок к росту на данный момент нет.