Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток

Власти Франции планируют сократить до двух суток срок выдачи туристических виз гражданам ряда стран, включая Россию. Об этом в среду, 26 июля, заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп, передает ТАСС.

Филипп представил план правительства по повышению туристической привлекательности Пятой республики. По его словам, ускорение коснется 10 стран со значительным потоком туристов. Изменения в процедуре оформления виз стартуют с 1 ноября 2017 года.

Также премьер назвал важным сокращение времени на прохождение паспортного контроля в крупнейших аэропортах страны.

В 2016 году Франция приняла 83 миллиона иностранных туристов, став самым популярным направлением в мире, в текущем году власти страны рассчитывают превзойти этот показатель и установить новый мировой рекорд туристической посещаемости.

Французские власти рассчитывают увеличить к 2020 году число иностранных туристов до 100 миллионов. По оценкам, это будет ежегодно приносить в бюджет страны 50 миллиардов евро.