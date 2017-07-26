Путешествия
 

Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток

Перейти в «Мою Ленту»

Власти Франции планируют сократить до двух суток срок выдачи туристических виз гражданам ряда стран, включая Россию. Об этом в среду, 26 июля, заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп, передает ТАСС.

Филипп представил план правительства по повышению туристической привлекательности Пятой республики. По его словам, ускорение коснется 10 стран со значительным потоком туристов. Изменения в процедуре оформления виз стартуют с 1 ноября 2017 года.

Также премьер назвал важным сокращение времени на прохождение паспортного контроля в крупнейших аэропортах страны.

В 2016 году Франция приняла 83 миллиона иностранных туристов, став самым популярным направлением в мире, в текущем году власти страны рассчитывают превзойти этот показатель и установить новый мировой рекорд туристической посещаемости.

Французские власти рассчитывают увеличить к 2020 году число иностранных туристов до 100 миллионов. По оценкам, это будет ежегодно приносить в бюджет страны 50 миллиардов евро.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские регионы определились с размером курортного сбора
Правительство в приоритетном порядке поддержит экспорт туризма и образования
Названы страны с наиболее развитым туризмом
Последние новости
Парламент Израиля сделал 9 мая государственным праздником
Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» заступился за Шарапову
В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире
Опубликован рейтинг комфортных для старости стран
Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток
Белый дом ожидает доработки законопроекта по антироссийским санкциям
Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет
Путешествия
Путешествия00:05Сегодня

Лететь нельзя вернуть

Что нужно знать о возвратных и невозвратных билетах
18:1126 июля

Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего

18:1024 июля

Фестиваль Италии в Москве собрал 75 тысяч гостей

15:5826 июля

Оскорблявшего русских пассажира побили во время рейса Москва — Барселона

Путешествия00:0924 июля
Добро пожаловать в Бурятию!

Байкал, музыка, дацан...

Как влюбиться в Бурятию за три дня
11:4024 июля

Конюхов вместе с артековцами отправится в крымскую «кругосветку»

17:0126 июля

Голая пьяная туристка вызвала переполох на пляже в Таиланде

13:2526 июля

Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную «баню» в самолете

Путешествия15:0326 июля

Праздник на виноградниках

Гид по фестивалю #ZBFest-2017
14:1226 июля

Российский турист пропал в горах Абхазии

11:2526 июля

В России выберут лучший стритфуд-проект

09:5518 июля

В России учредили первую общенациональную премию винных карт

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
26 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. Слева - директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Песков. Второй справа - временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков. Категории: Политика Репортаж: Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Карелию Место: Петрозаводск, Россия Дата события: 26.07.2017 Дата поступления: 26.07.2017 Автор: Михаил КлиментьевДовели до точки кипения
Почему в Петрозаводске Путин вспомнил о шоковой терапии
ДТП с участием шести автомобилей произошло в Москве
Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет
Четверо рабочих отравились угарным газом в Новой Москве
Путин ратифицировал протокол о размещении авиагруппы ВКС России в Сирии
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Подозреваемый в терроризме марокканец задержан в Испании
Глава ЦРУ назвал Китай основным источником угроз для США
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Саакашвили из США пообещал ходить по Майдану без украинского гражданства
Депутат Рады рассказал о вариантах экстрадиции Саакашвили в Грузию
На Украине санкции США против России сочли итогом выполнения минских соглашений
Захарченко отрекся от создания Малороссии
Киев заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
«Открытие» и правительство Рязанской области договорились о сотрудничестве
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Задержанный в Греции россиянин был сооснователем криптовалютной биржи BTC-E
Невыплата долга Москве обойдется Киеву в 673 тысячи долларов ежедневно
Отмывшего 4 миллиарда долларов через криптовалюты россиянина задержали в Греции
Минфин России уверовал в победу над Украиной в Лондонском суде
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Послы ЕС одобрили расширение антироссийских санкций из-за ситуации с Siemens
Группа «Сафмар» приобрела 25 процентов акций «М.Видео» за 18 миллиардов рублей
Власти Москвы проконтролируют устранение неисправностей в электричках
Шохин назвал ошибкой ситуацию с турбинами в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Генпрокуратура направила дело бывшего министра Улюкаева в суд
Пострадавший от действий смоленских гаишников прокурор сообщил подробности дела
Террористка из Ростова-на-Дону получила три года после сделки со следствием
Попытавшийся выстрелить в полицейского адвокат из Москвы оказался под следствием
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
Опубликован рейтинг комфортных для старости стран
Adobe похоронит Flash
В МГУ посмотрели на вспышку
Samsung изобрела съедобный телефон-банан
Все материалы
Спорт
Мужик сказал
Съеденная крыса, эфир в трусах и другие безумные обещания в спорте
Фьюри снова объявил о завершении спортивной карьеры
Британский журнал поставил Яшина на 22-е место в списке величайших футболистов
Фелпс ответил на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой
Футболист «Зенита» показал болельщикам клуба средний палец
Тульский «Арсенал» оштрафовали за неправильный выход игроков из автобуса
В тульском «Арсенале» пообещали продолжить нарушать регламент РФПЛ
Все материалы
Культура
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Лучшие снимки финалистов фотоконкурса «Точка на карте. Память места»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Паттинсон рассказал о конфликте с авторами «Сумерек» из-за своей печальности
Селена Гомес спела про любовный фетиш в новом клипе
Посол Венесуэлы назвал народ ответственным за измененный текст Despacito
Работа Бэнкси названа самым любимым произведением искусства в Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
«Топай на телевидение, твое место там!»
Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
Brazzers выпустит порнопародию на «Игру престолов»
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире
Сергея Дружко признали врагом Украины
Британка обнаружила умершую мать на панорамах Google
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Victoria's Secret обеспечила женщин гладкими бюстгальтерами
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ
Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI
Все материалы
Путешествия
Лететь нельзя вернуть
Что нужно знать о возвратных и невозвратных билетах
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего
Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток
Оскорблявшего русских пассажира побили во время рейса Москва — Барселона
Голая пьяная туристка вызвала переполох на пляже в Таиланде
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Уинстон Блэкмор в полигамном коммьюнити БонтифулОтец-молодец
Как сделать 800 детей и не платить алименты
Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона
Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии
Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс
В ЮАР бегемот забрел на заправку
Все материалы
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
5 марок, которые делают деньги в России на корпоративных продажах
И еще пять, которые делают их на частниках
Какие видами спорта можно заняться прямо в машине
Керлинг, Pacman и футбол за рулем автомобиля
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Американские военные сняли на видео уничтожающие машины ракеты
Вышел трейлер новой части игры Need For Speed
Девушка на MINI залила в мотор вместо масла омывайку
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы