UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год. Согласно документу, предприятие накопило долги и рискует приостановить или прекратить работу.

Отмечается, что UTair и ее дочерние компании в прошлом году понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиарда рублей. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей, а чистые активы в минусе на 30,6 миллиардов.

Кроме того, в прошлом году UTair не выполнила условия по кредитам и приобрела значительную задолженность. В отчете говорится, что компания не сможет ее погасить без рефинансирования или реструктуризации.

«Данные события и условия, наряду с прочими обстоятельствами (...) указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность», — сказано в заключении.

Как поясняется в документе, причиной такого положения могли стать макроэкономические потрясения в 2014-2015 годах. Также в 2018 году в целом ухудшилась конъюнктура отрасли в России. Из-за изменений условий налогообложения добычи и продажи нефти и нефтепродуктов выросла цена на авиатопливо. Немаловажную роль сыграло и давление конкурентов.

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